Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM На реконструкцию стадиона «Старт» в Нижнем Новгороде потребуется от 900 млн до 1,2 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента физкультуры и спорта нижегородской мэрии Антон Ермаков на заседании комиссии городской думы по соцполитике.

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По его словам, возведенный в 1932 году спортивный объект в последний раз реконструировался в 1978 — 1980 годах, а капитальный ремонт в нём проводился в 1997 году.

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Чиновник отметил, что по результатам обследования технического состояния конструкций стадиона, эксперты заявили об ограниченной работоспособности прожекторной мачты и с 2008 года запретили эксплуатировать первый, пятый и восьмой сектора западной трибуны, которую спустя два года признали аварийной.

Также стало известно, что полная реконструкция стадиона «Старт» предусматривает строительство крытого ледового павильона, что позволит проводить тренировки круглогодично.

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