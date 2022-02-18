Ханты-Мансийск, , 15:29 — REGNUM В Югре за сутки на 18 февраля госпитализированы 147 больных с COVID-19, 4770 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 2422 новых случаев заражения коронавирусом, на 86 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 февраля является Сургут — 444.

С начала пандемии в Югре к 18 февраля насчитывается 176 974 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 131 341 пациент, 2272 скончались (на девять пациентов больше, чем днём ранее).

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