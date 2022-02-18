Алжир, 18 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Власти Алжира назвали имена граждан страны, подозреваемых в организации террористических группировок. Об этом 18 февраля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на текст заявления.

Tienphong.vn

Так, в список вошли руководители сепаратистского движения «Мак», представители которого выступают за создание независимого государства народности берберов. Также террористами были признаны члены движения «Рашад».

Большая часть лиц, внесённых в список террористов, проживает на территории стран Евросоюза. Министерство иностранных дел Алжира направило правительствам ряда стран официальное обращение с требованием о запрещении деятельности «Мак» и «Рашад» и экстрадиции лиц, подозреваемых в терроризме.