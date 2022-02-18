Брюссель, , 15:27 — REGNUM С призывом оказать Украине помощь финансового характера обратился к странам Европейского союза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он рассказал об этом журналистам по окончании саммита Евросовета в Брюсселе.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

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«Я склоняю наших партнеров к финансовой помощи в пользу Украины», — сказал Моравецкий.

Также польский премьер-министр отметил, что, по его мнению, в настоящее время независимая Украина является для Польши государственным интересом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик сообщил, что 18 февраля Польша направила на Украину 37 фур с гумпомощью, оружием и военной техникой.