Душанбе, 18 февраля 2022, 15:27 — REGNUM 20 тонн гуманитарного груза, предоставленного Европейским союзом и правительством Японии, доставили в Таджикистан через Карго Центр в Термезе (Узбекистан). Об этом 18 февраля сообщает «Азия Плюс».
По данным журналистов, доставка является частью совместных усилий управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и доноров по оказанию помощи правительству Таджикистана в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана.
Отмечается, что первая партия гуманитарного груза включает 104 специальных сборных жилых модуля для беженцев, а также матрасы, кухонные наборы, полимерные пленки и другие предметы первой необходимости.