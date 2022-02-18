Душанбе, 18 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. 20 тонн гуманитарного груза, предоставленного Европейским союзом и правительством Японии, доставили в Таджикистан через Карго Центр в Термезе (Узбекистан). Об этом 18 февраля сообщает «Азия Плюс».

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По данным журналистов, доставка является частью совместных усилий управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и доноров по оказанию помощи правительству Таджикистана в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана.

Отмечается, что первая партия гуманитарного груза включает 104 специальных сборных жилых модуля для беженцев, а также матрасы, кухонные наборы, полимерные пленки и другие предметы первой необходимости.