Пекин, , 15:26 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на полуфинальный матч Олимпийских игр в Пекине против команды Швеции. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

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Защищать ворота будет Иван Федотов, который до этого играл во всех матчах олимпийского турнира. Запасным вратарем станет Тимур Билялов.

Первую пятёрку составят защитники Никита Нестеров и Александр Никишин, форварды Вадим Шипачёв, Андрей Чибисов и Кирилл Семёнов.

Во второй пятёрке сыграют защитники Александр Елесин и Егор Яковлев, нападающие Никита Гусев, Арсений Грицюк и Владимир Ткачёв.

Третью пятёрке составят защитники Вячеслав Войнов и Сергей Телегин,; форварды Павел Карнаухов, Антон Слепышев и Дмитрий Воронков.

В четвёртой пятерке будут играть защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Артур Каюмов и Сергей Плотников.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдёт 18 февраля и начнётся в 16:10 (мск). В финале победитель встретится с командой Финляндии, а проигравший сыграет в матче за третье место против сборной Словакии.

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