Москва, 18 февраля 2022, 15:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с главой России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными с РФ военными учениями и в субботу, 19 февраля, намерен принять в них участие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что экономический рост в России и Белоруссии вселяет уверенность, что Союзное государство выдержит санкционное давление Запада.
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