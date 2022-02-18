Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержали группу граждан, среди которых двое 21-летних местных жителей и двое иностранных граждан, 35 и 33 лет, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой этих лиц стал подвыпивший 30-летний мужчина, которого они предложили подвезти, а потом жестоко избили до смерти.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление, было совершено еще в начале января 2022 года, но подозреваемые задержаны только 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как установлено, ночью 7 января в центре Петербурга двое из задержанных на автомобиле предложили подвезти мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Они рассчитывали ограбить его, когда он уснёт в машине. Но пассажир не засыпал, и тогда злоумышленники перешли к радикальным методам достижения своей преступной цели. Они позвонили знакомому, который на своём автомобиле в это же время ездил по центру города в поиске пьяных граждан. Знакомый подъехал к дому 80/2 по набережной реки Фонтанки, и ничего не подозревающий пассажир пересел к нему в автомобиль. В салоне 35-летний злоумышленник ударил мужчину бутылкой по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму.

«Поняв, что состояние потерпевшего стало быстро ухудшаться, злоумышленники во дворе дома 18 по улице Таллиннской выбросили его на землю, где нанесли множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места происшествия скрылись», — рассказали в пресс-службе Главка МВД.

Избитый мужчина смог добраться до своей квартиры, где скончался и был найден мёртвым только через двое суток. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от травмы головы с переломом черепа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты автомобиль KIA Rio, средства связи, денежные средства и документы. Все злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.