Москва, , 15:24 — REGNUM Проект заявления «О 30-летии разрушения Союза Советских Социалистических Республик (СССР)» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Депутаты Государственной думы Федерального Собраний Российской Федерации призывают все государства — члены Содружеству Независимых Государств, а также Латвию, Литву и Эстонию к уважению советского культурного, политического и исторического наследия СССР, расширению интеграционных процессов между всеми бывшими республиками Союза», — следует из документа.

Депутаты Госдумы также решительно осуждают Соглашение между Белоруссией, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств, подписанное в г. Минске 8 декабря 1991 года.