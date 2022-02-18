Москва, 18 февраля 2022, 15:21 — REGNUM До конца 2022 года в Москве закончат основные строительные работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом 18 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство метро
Строительство метро
Mos.ru

Он осмотрел ход строительство станции «Марьина Роща» — одной из оставшихся станций кольца.

«Большая часть строительных работ сделана. До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены. Один из важнейших участков — это северо-восточный участок. Из них, из семи станций четыре станции уже запущено, и три станции находятся в стройке», — приводит слова Собянина агентство «Москва».

Мэр рассказал, что станция «Марьина Роща» является одной из самых сложных на участке. Она находится в тройке наиболее глубоких. Здесь построен большой вестибюль, чтобы часть помещений вывести наружу.