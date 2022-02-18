Москва, 18 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Москве закончат основные строительные работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом 18 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он осмотрел ход строительство станции «Марьина Роща» — одной из оставшихся станций кольца.

«Большая часть строительных работ сделана. До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены. Один из важнейших участков — это северо-восточный участок. Из них, из семи станций четыре станции уже запущено, и три станции находятся в стройке», — приводит слова Собянина агентство «Москва».

Мэр рассказал, что станция «Марьина Роща» является одной из самых сложных на участке. Она находится в тройке наиболее глубоких. Здесь построен большой вестибюль, чтобы часть помещений вывести наружу.