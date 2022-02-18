Бишкек, 18 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к депутатам с просьбой не требовать присутствия министров на заседаниях республиканского парламента. Об этом глава государства написал на своей официальной странице в Facebook сегодня, 18 февраля.

Gov.kg Садыр Жапаров

По его словам, отчитаться перед депутатами по каждой конкретной теме вполне способны заместители министров, курирующие данное направление.

«Они знают данные вопросы лучше, чем сам министр, поскольку непосредственно работают над ними. Каждому заместителю поручаются дела в соответствии с его компетенцией. Министр занимается координацией», — подчеркнул президент.

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Жапаров предложил депутатам, желающим обсудить какую-либо проблему именно с министрами, придти на еженедельное заседание правительства, которое проводится вечером в пятницу.

«Каждый из вас имеет полное право посещать эти заседания. Здесь вы найдете всех министров, а в некоторых заседаниях участвуют и полномочные представители президента в областях», — добавил он.

Также глава государства посетовал на то, что как только он приглашает министров по срочной работе, те в ответ заявляют, что находятся в парламенте, поскольку депутаты потребовали их личного участия.

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