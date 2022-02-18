Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга начал проверку по факту частичного обрушения одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КГИОП.

ИА REGNUM Одно из зданий «Красного треугольника»

«КГИОП организовано проведение контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых будет принято решение об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, вплоть до уголовной», — рассказали в комитете.

Напомним, вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, 136, произошло частичное обрушение фасада бывшего завода «Красный треугольник», кирпичная кладка упала на тротуар и деревья. От вызванного обрушением падения дерева пострадала женщина, 1969 года рождения, её госпитализировали с травмами и переломами. Также были повреждены два легковых автомобиля. Идёт доследственная и прокурорская проверка.

В КГИОП отметили, что территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц.

В 2020 - 2021 годах КГИОП направил три заявления в правоохранительные органы о наличии признаков уголовных и административных правонарушений, связанных с деятельностью в отношении объекта, а также три предостережения о недопущении нарушений обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

В отношении пользователей объекта КГИОП в пределах полномочий в 2021 году составил 34 протокола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ, в результате рассмотрения которых Ленинским районным судом назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,55 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга КГИОП предъявлено 18 исковых заявлений о понуждении выполнить работы по сохранению объекта и взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда.