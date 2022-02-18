Новочеркасск, Ростовская область, , 15:19 — REGNUM В Ростовской области после передачи участка муниципальной земли в частные руки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 18 февраля.

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Следователи полагают, что неустановленные пока должностные лица из числа сотрудников администрации Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1178 кв. метров, расположенный в черте города.

В администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята вся необходимая документация. Донские следователи выясняют все обстоятельства аферы с землей, а также устанавливают личности тех, кто причастен к преступлению.

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