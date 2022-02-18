Москва, , 15:19 — REGNUM Назначение платформы согласий, которую хочет создать ЦБ РФ, состоит в том, чтобы оставить нам некоторую возможность управлять данными о себе, например, отзывать разрешение ими пользоваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Персональные данные geralt

«Понятно, что в эпоху больших данных те организации, которые однажды такое право получили, предпочли бы, чтобы их отзыв был максимально затруднён.

Предположим, мой адрес уже используются в какой-нибудь системе машинного интеллекта, вместе с историей моих платежей и неплатежей по кредитам, и на этой основе построен какой-нибудь средний портрет заемщика в той категории, куда я попадаю.

Если я потребую удалить мои данные из системы, то вообще-то следовало бы пересчитать и этот средний портрет. Это неудобно, поэтому сами организации, использующие данные, процесс их удаления облегчать не станут. Соответственно, требуется внешний нажим, который и намерен применить ЦБ.

В конечном итоге стандартизация управления данными граждан РФ сделает работу проще и для организаций, в том числе и банков, поскольку правила игры станут для них прозрачнее.

Составляя стратегии, они точнее будут представлять себе границы, в которых можно работать, смогут прогнозировать статистику отзывов данных, исходя из предположений, что для этого достаточного одного клика.

Можно также предположить, что согласие на передачу данных и отзыв данных будут всё чаще давать цифровые ассистенты (в смартфонах и других умных устройствах). С этой точки зрения централизованная платформа тоже будет полезна», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России могут предоставить возможность отзывать у банков согласия на обработку персональных данных. Сделать это можно будет через платформу «коммерческих согласий», которую планирует создать ЦБ.

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