Нижний Новгород, 18 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В период весеннего половодья затопление грозит 12 низководным мостам, расположенным на Бору и в Навашино, а также в Арзамасском, Гагинском, Дивеевском, Кстовском, Павловском, Починковском и Сергачском районах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Borovskr.ru Половодье

В ведомстве отмечают, что при сохранении в нижегородских реках максимального уровня воды в пределах средних многолетних значений и вскрытии рек в сроки, близкие к норме, возможен выход воды на поймы, в результате чего ожидается подтопление талыми и грунтовыми водами населенных пунктов, находящихся в низинах.

В частности, существует риск подтопления пяти городов — Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Богородска и Городца. Способствовать этому могут такие факторы, как активное снеготаяние, несвоевременная уборка снега, а также неисправность и засорение дренажных систем.