Тула, 18 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Исторические знамёна воинских частей и соединений, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, переданы Тульскому музейному объединению. Торжественная церемония передачи состоялась 18 февраля в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульскому музейному объединению передали боевые исторические знамёна

По решению Министерства обороны РФ, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев передал Тульскому музейному объединению боевые знамена 271 танкового Рижского ордена Суворова полка, 291 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, а также грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

Участие в церемонии принял первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он, в частности, отметил, что в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина многое делается для сохранения памяти о событиях и героях военных лет.

«История нашего региона полна славными подвигами жителей. В о время Великой Отечественной войны героические защитники Тулы не пустили врага к столице с юга и создали условия для начала контрнаступления под Москвой. В прошлом году мы праздновали 80-летие этого исторического события. Сегодня мы по-прежнему свято чтим память защитников Родины. Патриотическое воспитание молодёжи — одна из основных задач регионального правительства», — сказал Валерий Шерин.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин сообщил, что переданные знамена перевезут в недавно созданный Музей обороны Тулы.