Москва, 18 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы намерена «напасть» на Украину, как она ранее якобы «вторгалась в другие части Восточной Европы» — это образчик т.н. «изысканной дипломатии». Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Сергей

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«Образчик «изысканной дипломатии» явила собой постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Также глава МИД РФ напомнил, что ранее Томас-Гринфилд заявила журналистам, что якобы возможное «вторжение» России на Украину является неизбежным.

«Якобы они (США — ред.) видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое «лыко в строку», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все военные учения, которые проходят на территории России, абсолютно прозрачны.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.