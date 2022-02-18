Лос-Анджелес, США, , 15:15 — REGNUM Американский исполнитель Oliver Tree выпустил альбом под названием Cowboy Tears. Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 18 февраля.

Oliver Tree Скриншот видео на YouTube

Вместе с альбомом вышел и клип на один из синглов Swing & A Miss. В ролике герой Oliver Tree играет свадьбу с женщиной значительно старше него — во время церемонии бракосочетания она внезапно умирает.

Ранее Oliver Tree записал несколько совместных композиций с российской группой Little Big. Они выпустили мини-альбом под названием Welcome To The Internet.

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