Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Американский исполнитель Oliver Tree выпустил альбом под названием Cowboy Tears. Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 18 февраля.

Скриншот видео на YouTube Oliver Tree

Вместе с альбомом вышел и клип на один из синглов Swing & A Miss. В ролике герой Oliver Tree играет свадьбу с женщиной значительно старше него — во время церемонии бракосочетания она внезапно умирает.

Ранее Oliver Tree записал несколько совместных композиций с российской группой Little Big. Они выпустили мини-альбом под названием Welcome To The Internet.