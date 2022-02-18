Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Следственный комитет России завершил расследование пятого уголовного дела в отношении одного из лидеров криминального мира Санкт-Петербурга 1990-х — 2000-х годов Владимира Барсукова (Кумарина). На этот раз его обвинили в подстрекательстве к убийствам своего охранника и крестника, а также в пособничестве незаконному обороту огнестрельного оружия в 2000 году. Об этом 18 февраля сообщило издание «Деловой Петербург».

Владимир Барсуков (Кумарин)

Напомним, прозванный «ночным губернатором» Петербурга Владимир Барсуков (прежняя фамилия — Кумарин) весной 2019 года был приговорен к 24 годам лишения свободы. Такой срок он получил по обвинению в создании преступного сообщества — «Тамбовской группировки», члены которой совершали тяжкие и особо тяжкие преступления как в городе на Неве, так и за его пределами.

В «новом» уголовном деле, по версии следствия, именно по поручению Барсукова был убит во время тренировки в апреле 2000 года в спортивном центре Петербургского госуниверситета путей сообщения охранник Георгий Поздняков (совладельца клуба «Голливудские ночи»). А несколькими месяцами позже крестник Барсуков Ян Гуревский, которого киллер, спрятавшись на чердаке дома, расстрелял из автомата Калашникова.

Как полагает следствие, Гуревский и Поздняков якобы способствовали возникновению конфликта между Барсуковым и ещё одним «авторитетным бизнесменом» — Константином Яковлевым (Костя Могила), застреленным в мае 2003 года в Москве.

Отметим, что в 2012 году следствие уже направляло данное уголовное дело в прокуратуру города, однако из-за недочётов его вернули обратно. Спустя десять лет дело вновь сдвинулось с мертвой точки, после того как Кумарин смог взыскать денежную компенсацию в 130 тыс. рублей у Следственного комитета РФ за волокиту в расследовании убийств, совершенных в 2000 году.

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* В июне 2019 года горсуд Санкт-Петербурга смягчил приговор на полгода по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты Барсукова. Осужденный проведет за решеткой в общей сложности 23 года и 6 месяцев, если не будет освобожден по УДО. Барсуков находится под стражей с 22 августа 2007 года. Время пребывания в следственном изоляторе учитывается при исчислении срока заключения.

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