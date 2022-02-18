Москва, 18 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%. В таких условиях увеличение ставок по кредитам (в том числе и ипотеке) и вкладам выглядит вполне логичным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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«Поэтому другие банки, кроме Сбера, в ближайшие дни также объявят об аналогичных шагах.

В 2022 года стоит ожидать определенного «охлаждения» ипотечного сегмента, темпы роста здесь, по предварительным оценкам, упадут до 15−17% с 26% в 2021 г.

Это будет в значительной степени обусловлено, так сказать, «естественными» факторами — ростом стоимости кредитов и постепенным исчерпанием базы платежеспособных заемщиков на фоне увеличения закредитованности населения.

Кроме того, свою роль должны сыграть завершение в середине 2022 г. госпрограммы льготной ипотеки, а также усиление эффекта от принимавшихся в прошлом году макропруденциальных мер Центробанка (повышение макронадбавок за риск по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и др.).

Что касается депозитного сегмента, средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих российских банках, я ожидаю, поднимется до 8,5−9% в ближайшие месяцы, после чего выйдет на плато, где, вероятно, и будет оставаться до конца года.

Какого-то устойчивого превышения депозитными ставками инфляции я бы пока не ожидал. Конечно, в рамках различных акций ставки по депозитам в отдельных банках могут достигать и двузначных значений, но вряд ли они окажутся устойчивыми на таких уровнях.

Тем не менее, банковские вклады, я полагаю, будут становиться все более привлекательными для населения, в частности, ввиду скудости альтернатив. Финансовые рынки в последнее время сильно лихорадит, вложения в недвижимость скорее всего уже не принесут такой отдачи, как ранее, из-за ожидаемого существенного замедления роста цен.

А вложения в криптоактивы и другие подобные высокорискованные инструменты подойдут лишь малой доли граждан.

В таких условиях традиционный банковский вклад может смотреться довольно выигрышно, поскольку он надежен, понятен и позволит компенсировать значительную часть инфляции (по крайней мере, официальной)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк повысил свои ставки по депозитам и кредитам. Максимальная ставка по вкладам составляет 9,5% годовых, а минимальная ставка по ипотеке на готовое и строящееся жилье — 11,3% (ранее — от 10,3%).

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