Москва, 18 февраля 2022, 15:11 — REGNUM Количество объявлений о продаже новостроек по переуступке выросло на 60%. К такому выводу пришли специалисты сервиса недвижимости Домклик от СберБанка, проанализировав динамику предложения о продаже квартиры в новостройке. Если в январе прошлого года на сайте было размещено 233,9 тысячи объявлений о продаже первичного жилья, то в январе 2022 года — более 370,4 тысячи объявлений.
На втором месте по объему выдачи ипотеки на квартиры по переуступке прав — Санкт-Петербург. Здесь граждане РФ купили квартир таким образом в ипотеку на 7,6 млрд рублей. В Московской области — на 5,8 млрд рублей. Также в пятерку лидеров входят такие города, как Якутск (5,5 млрд рублей) и Краснодар (4,8 млрд рублей).