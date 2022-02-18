Москва, 18 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Количество объявлений о продаже новостроек по переуступке выросло на 60%. К такому выводу пришли специалисты сервиса недвижимости Домклик от СберБанка, проанализировав динамику предложения о продаже квартиры в новостройке. Если в январе прошлого года на сайте было размещено 233,9 тысячи объявлений о продаже первичного жилья, то в январе 2022 года — более 370,4 тысячи объявлений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«Россияне активно продают квартиры в новостройках, и динамика пока положительная, — отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев. — Меньше чем за три недели февраля уже размещено почти 356,9 тысячи объявлений. При этом мы не говорим о тотальной распродаже россиянами квартир в новых домах, скорее всего, это люди, которые делали покупку в инвестиционных целях и хотят выгодно продать, а потом купить квартиру большей площади. Конечно, большое количество такой недвижимости «перекупается» в ипотеку. Среди регионов-лидеров по объему выдач — Москва. Здесь оформлено ипотечных кредитов на 14,7 млрд рублей».

На втором месте по объему выдачи ипотеки на квартиры по переуступке прав — Санкт-Петербург. Здесь граждане РФ купили квартир таким образом в ипотеку на 7,6 млрд рублей. В Московской области — на 5,8 млрд рублей. Также в пятерку лидеров входят такие города, как Якутск (5,5 млрд рублей) и Краснодар (4,8 млрд рублей).