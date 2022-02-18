Париж, 18 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Согласно отчёту правительства Франции, ввод в эксплуатацию первого ядерного реактора EPR2 запланирован на 2037 год, сообщает Le Figaro.

Rama Ядро ядерного реактора

Стоимость программы строительства шести ядерных реакторов нового поколения EPR2 оценивается в 51,7 млрд евро без учета расходов на финансирование. Период эксплуатации реакторов составляет 60 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что ставит перезапуск атомной энергетики в основу своей будущей кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Франции Флоренс Парли сделала заявление на фоне ситуации вокруг Украины.