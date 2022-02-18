Ханты-Мансийск, 18 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Югре директору муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Напомним, по версии следствия, директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска с июня 2017 по декабрь 2018 года получил от предпринимателей взятку в виде работ по обустройству собственного земельного участка и системы отопления в доме на сумму более одного миллиона рублей. За это он обеспечил бизнесменам победу в конкурсе на заключение договоров с муниципальным предприятием, а также приёмку выполненных работ.

Кроме того, он 2 февраля 2022 года выпустил на линию водителя пассажирского автобуса, лишённого водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения. В итоге водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором трое пассажиров получили травмы.

Далее, этот же директор скрыл от АНО «Ипотечное агентство ХМАО-Югры» имеющееся в собственности жилое помещение, что позволило ему получить в течение 2007 — 2018 годов государственную компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту на сумму более 800 тысяч рублей.

А также, в период с октября 2018 по июль 2019 года подозреваемый незаконно возложил на ООО, выполняющее работы по договорам с муниципальным предприятием, обязанность выполнить отделочные и монтажные работы в принадлежащем подозреваемому доме на сумму не менее 480 тысяч рублей.

На данный момент директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска обвиняется в мошенничестве, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, злоупотреблении полномочиями и получении взятки.