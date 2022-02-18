Уфа, 18 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. На модернизацию материально-технической базы колледжей в Башкирии, оснащению их передовым оборудованием, намерены направить до 2030 года ежегодно гранты на общую сумму четыре млрд рублей по 500 млн рублей каждый. Об этом 18 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Он также сообщил, что на днях подписал указ об увеличении количества получателей стипендий главы региона со 107 до 150. При этом сумма ежемесячных выплат увеличится более чем в два раза: с 2300 до 4900 рублей.

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«Думаю, это будет хорошая поддержка наших учащихся», — приводит пресс-служба его слова. Хабиров также сообщил, что руководство региона понимает, что система среднего профессионального образования нуждается в квалифицированных, опытных наставниках и мастерах.

«Мы поддержим наших лучших педагогов. В этом году мы учредим гранты преподавателям, мастерам производственного обучения. Ежегодно 10 лучших из них получат по 600 тысяч рублей», — сообщил он, добавив, что в 2022 году руководство региона намерено учредить гранты на обновление материально-технической базы колледжей.

Он пояснил, что по результатам конкурсного отбора каждый год пять победителей будут получать из республиканского бюджета по 30 млн рублей. Хабиров отметил, что ранее некоторые филиалы колледжей были сокращены вдоль границы Башкирии.

«Это вопрос мы особо рассматривали накануне на «Здравчасе» и приняли решение в ближайшие годы открыть пять филиалов колледжей. Полагаю, что правительству республики надо продолжить эту работу и внимательно изучить потребность в создании новых учреждений среднего профессионального образования», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава региона подчеркнул, что в республике одна из самых развитых в России систем среднего профессионального образования. В Башкирии насчитывается 96 колледжей. По этому показателю регион занимает пятое место в РФ.