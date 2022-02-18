Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Представителей педагогического сообщества Санкт-Петербурга тревожит, что на сегодняшний день у них отсутствует портрет современного российского школьника. Об этом 18 февраля сообщил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Мы столкнулись и сталкиваемся сейчас с тем, что мы практически не знаем, у нас нет портрета современного школьника в Российской Федерации, — отметил Тарасов. — Нам важно посмотреть, как меняется школьник, какими качествами он обладает, какими способностями и когнитивными функциями».

Этому исследованию в России посвящён проект Российской академии образования «Растём в России». Исследование реализуется совместно с петербургским педагогическим вузом. Уже завершены основные этапы проекта, РГПУ переходит к анализу полученных данных. Результаты дадут основу для понимания процессов, которые протекают среди современных школьников.

В целом, за последнее время произошли заметные изменения в российской педагогике и в её подходах. В частности, на это влияет цифровизация, расширение спектра ценностных ориентиров и психологическая напряженность, которая вызвана эпидемической обстановкой в стране. Эксперты отметили, что на сегодняшний день в психологической поддержке нуждаются не только дети, но и учителя.

Также представители педагогического сообщества Петербурга отметили, что на ситуацию в школах сильно влияет то, что происходит за её пределами. В её практику уже глубоко внедрилась цифровизация, которая особо проявила себя в период перехода на дистанционное обучение. Постоянные изменения в мире влияют на переобучение учителей, они часто посещают различные вебинары.

Учитель русского языка и литературы школы № 571 Светлана Таранова от лица педагогов-практиков отметила, что часто из-за внедрения информационных технологий в школах забывают о базовых вещах: о культуре, красоте и так далее.

«Сегодня в школе, где дети находятся большую часть времени, большое внимание отводится воспитанию. С этого года в школах Петербурга введены программы воспитания», — заявила Светлана Таранова.

Педагог отмечает, что в таком случае технологии должны отступить на второй план, а само воспитание должно проходит словом и собственным примером. Молодые педагоги должны строить свои уроки на совмещении традиций и инноваций.