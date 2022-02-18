18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Сенат Конгресса США 17 февраля единогласно принял резолюцию в поддержку Украины.

Оксана Переможенко, , 15:52 — REGNUM Сенат Конгресса США 17 февраля единогласно принял резолюцию, поддерживающую «усилия властей Украины по восстановлению территориальной целостности». Документ ранее был одобрен Палатой представителей Конгресса США. В нем законодатели рекомендуют американской администрации «оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку» Киеву, в том числе и в виде дополнительных поставок вооружений.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также резолюцией предлагается применять «все имеющиеся инструменты» для того, чтобы «заставить Россию понести значительные издержки» и «достигнуть мира» в случае «нападения» на Украину, которое Россия якобы может совершить.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и «Новое издание».

«Они бы и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживали. Лишь бы в пику РФ», — отреагировал Viktor.

«Так они его создали и поддерживают до сих пор. Пока ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюет, они на территории Сирии незаконно качают нефть. Россия им там подпортила, вот они и бесятся», — ответила ему Anna.

«Хех, США уже помогли незалежной. — 10% и более ВВП», — с сарказмом отметил Dmitry K.

«Такая любовь дорого стоит!!! Для Украины», — написал «Скиф».

"Заявив «это наша корова, и мы её доим», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Зашибись, вот сразу прям полегчало, прям отлегло», — смеется Дмитрий.

«С такими друзьями и врагов не надо», — добавил один из комментирующих.

«Ну теперь-то точно заживём, как в США!» — не без иронии пишет Руслан.

«Поддержать Украину оружием, подлежащим списанию в кредит», — прокомментировал новость V. V.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Страну развали, теперь поддержку предлагают. Ливию, Ирак уже поддержали! Твари!» — не выдержал Сергей.

«Нам от этого ни холодно, ни жарко!» — отметила Наталия Б.

«Пусть кредитные долги простят, благодетели!» — не без сарказма призвала Ульяна.

«Поддержат… до последнего украинца», — добавил ИN.

«Пусть меньше кричат о войне, а больше говорят о мире! Провокаторы и подстрекатели! Пытаются сделать из Украины Афганистан или Сирию, уроды!» — возмутилась Светлана.

«Американцы пока в окно своих домов не увидят реальную угрозу у себя под боком, не успокоятся! Одна страна держит в заложниках весь мир! Человечеству есть над чем подумать!» — отреагировал oleg999 на комментарий Светланы.

«Покойнику компресс не поможет!» — иносказательно подытожил Backups.