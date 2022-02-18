Яшкульский район, Калмыкия, , 15:05 — REGNUM Посёлок Яшкуль (Калмыкия) был обесточен в течение часа после пожара на электроподстанции «Яшкуль-2». С возгоранием персонал справился самостоятельно с помощью огнетушителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что информация об инциденте в экстренные службы поступила в 16:43 мск 17 февраля. К 17:39 мск того же дня электроснабжение в посёлке Яшкуль было восстановлено в полном объёме.

К месту происшествия выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.

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