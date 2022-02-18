Тирасполь, 18 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Власти Молдавии создают препятствия жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) для получения российского или украинского гражданства. Об этом 18 февраля сообщает агентство «Новости Приднестровья», ссылаясь на данные правозащитного центра «Приднестровский меридиан».

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

По информации правозащитников, тем, кто желает выехать на Украину и в Россию, чтобы получить соответствующее гражданство, в Молдавии отказываются выдавать удостоверение лица без гражданства (апатрида). Для обжалования отказа в суде предлагается получить молдавское гражданство.

Как отмечают в «Приднестровском меридиане», в такую «ловушку» попали десятки жителей ПМР. Правозащитники отмечают, что Кишинёв безосновательно ссылается на Конвенцию ООН о статусе апатридов и Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.

«Ни одна из вышеупомянутых конвенций не обязывает фактических апатридов приобретать гражданство государства, на территории которого они де-юре проживают, а лишь предоставляет им право требовать гражданство в стране пребывания», — говорится в сообщении.

Правозащитники указывают на то, что никто не обязан получать гражданство какой-либо страны, а имеет на это право, между тем Кишинёв лишает жителей ПМР право выбрать гражданство другого государства.