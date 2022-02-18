Ходейда, Йемен, , 15:09 — REGNUM Военные корабли, задействованные в операции у побережья Йемена, уничтожили судно повстанцев-хуситов. Об этом 18 февраля сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление коалиции по восстановлению мира в Йемене.

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По последним данным, инцидент произошёл в полдень 18 февраля в южной части Красного моря. Заминированный катер вышел в море из порта Ходейда, находящегося под контролем повстанцев.

Катер предполагалось использовать для атаки на один из военных кораблей сил коалиции или на торговые суда ОАЭ или Саудовской Аравии. В коалиции отметили, что использование хуситами порта Ходейда в военных целях ставит под угрозу безопасность морской торговли в регионе.