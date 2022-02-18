Рыбно-Слободской район, Татарстан, 18 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Татарии признали виновным 36-летнего жителя Рыбно-Слободского района, который из ревности поджег бытовку на территории приюта для собак. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Jeff Turner Поджог

В нетрезвом виде подсудимый 26 сентября 2021 года пришел на территорию приюта для собак в Рыбно-Слободском районе. В бытовом помещении в это время находились его сожительница и работник приюта. На почве ревности злоумышленник запер входную дверь бытовки, затем разбил окно и, плеснув внутрь горючую жидкость, поджег ее.

Работник приюта смог выбраться через разбитое окно и освободил женщину. Оба получили ожоги. В результате пожара бытовое помещение с имуществом полностью выгорело. Хозяйка приюта оценила ущерб в размере более 100 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал частично. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УКРФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога») и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителя села Чепчуги Высокогорского района Татарии были неприязненные отношения с соседкой, поэтому он решил сжечь ее дом ночью 5 сентября 2021 года. Таким же образом мужчина надумал навредить еще одной женщине, живущей по соседству. Дом 33-летней медсестры задержанный поджег ночью 26 августа.

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