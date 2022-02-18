Москва, 18 февраля 2022, 15:02 — REGNUM Лига безопасного интернета направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить рекламу, содержащую экстремистскую информацию, на YouTube. Об этом 18 февраля в телеграмм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По данным организации, рекламу могут видеть граждане РФ на территорииТамбовской, Белгородской и Воронежской областей.
В связи с этим в адрес Генеральной прокуратуры направлено обращение с просьбой принять меры реагирования и пресечь распространение опасной информации.
Мизулина напомнила, что с 1 февраля 2021 года в силу вступил закон, обязывающий интернет-платформы самостоятельно отслеживать и удалять экстремистские материалы.