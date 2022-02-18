Москва, 18 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Лига безопасного интернета направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить рекламу, содержащую экстремистскую информацию, на YouTube. Об этом 18 февраля в телеграмм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Rego Korosi Логотип YouTube

«Волонтеры Лиги безопасного интернета обратили внимание на то, что в последние дни на видеохостинге YouTube распространяется таргетированная реклама видеороликов в YouTube и YouTube shorts, содержащих экстремистскую информацию о способах изготовления так называемых «коктейлей Молотова», — уточнила Мизулина.

По данным организации, рекламу могут видеть граждане РФ на территорииТамбовской, Белгородской и Воронежской областей.

В связи с этим в адрес Генеральной прокуратуры направлено обращение с просьбой принять меры реагирования и пресечь распространение опасной информации.

Мизулина напомнила, что с 1 февраля 2021 года в силу вступил закон, обязывающий интернет-платформы самостоятельно отслеживать и удалять экстремистские материалы.

«Очевидно, что рекламирование подобного контента недопустимо», — добавила Екатерина Мизулина.