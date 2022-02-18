Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 15:01 — REGNUM В Кемеровской области задержан заместитель мэра Ленинск-Кузнецкого по строительству и городскому развитию Рашид Бадертдинов. Об этом сообщает портал NGS42.ru.

В наручниках K1news.ru

Согласно публикации, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 15 апреля.

При этом следственные органы пока не комментируют ситуацию. В мэрии города сообщили, что заммэра не появлялся на своём рабочем месте с 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело против первого заместителя мэра Орла Олега Минкина.

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