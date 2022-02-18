София, , 15:01 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о вступлении в силу нового плана коренной реконструкции системы Болгарских государственных железных дорог (БДЖ). Об этом 18 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, указанный документ предусматривает масштабный ремонт железнодорожного полотна, обновление путевых приборов и реконструкцию зданий вокзалов. Отдельным пунктом реформы станет повышение качества и комфорта пассажирских перевозок.

Предполагается, что уже до конца марта нынешнего года на местных вагоноремонтных заводах будут проведены работы по обновлению спальных вагонов и пригородных составов.

«Облик БДЖ изменится до неузнаваемости в лучшую сторону», — пообещал заместитель министра транспорта Болгарии Илия Илиев.