Рена, , 14:59 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Норвегии, посетил полигон в городе Рена, где проходят зимние тендерные испытания двух претендентов на роль основного боевого танка для норвежской армии — южнокорейского K2 Black Panther и немецкого Leopard 2A7. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Танк К2 Hyundai Rotem Simta

Как отметили в министерстве, наблюдая за ходом испытаний, Со Ук обещал оказать всеобъемлющую поддержку для обеспечения победы южнокорейского претендента в тендере.

Ранее в министерстве сообщили о том, что танк K2 Black Panther показал отличные результаты в стрельбе по целям.

Известно, что после окончания зимних испытаний последует этап переговоров, в ходе которых будут обсуждаться вопросы технического сотрудничества и стоимости.

Победитель тендера заменит стареющий парк танков Leopard 2A4, стоящих на вооружении армии Норвегии.

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