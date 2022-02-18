София, , 14:57 — REGNUM Сотни правоохранителей собрались перед зданием городской администрации Шумена (Северо-восточная Болгария) с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда и выделения дополнительных социальных льгот. Об этом 18 февраля сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, таким образом, региональные стражи порядка присоединились к объявленной накануне общенациональной забастовке сотрудников полиции и жандармерии.

В настоящее время символические акции продолжительностью в час, запланированы в ряде других городов Болгарии.

Основные выступления полицейских состоятся в болгарской столице Софии в воскресенье, 20 февраля.