Москва, , 14:56 — REGNUM Продукты питания — крупнейшая статья расходов российских граждан: около 30% бюджета семей приходится на питание, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

«Обеспокоенность российских покупателей по поводу финансового положения увеличилась с приходом COVID-19, и покупатели стараются экономить больше, чем до пандемии.

Ретейлеры и продуктовые производители, которые действуют в такой ситуации, предпринимают шаги для сокращения издержек и рационализации расходов.

Сохранение цен для потребителей и собственной маржинальности через уменьшение объема упаковки — шаг, который может оказаться действенным для брендированного товара, конкурирующего не только по цене за единицу, но и по другим параметрам.

Однако такой шаг может оказаться неэффективным для собственных торговых марок, так как потребитель может предпочесть купить товар в знакомом объеме у другого ретейлера», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители продуктов питания уменьшают размер упаковки на фоне роста цен, стараясь таким образом сохранить рентабельность и покупателей.

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