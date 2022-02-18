Лондон, , 14:52 — REGNUM Во всех провокациях и диверсиях на Украине англичане играют ведущую роль, значит, и Россия их должна рассматривать в качестве приоритетного врага — там и по всему миру, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя высказывания главы МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Лиз Трасс Tom Witham

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Как сообщалось ранее, Трасс заявила, что необходимо вкладывать больше средств в модернизацию НАТО, чтобы «сдерживать Россию», причем «отвод российских войск от границы с Украиной» не решит проблему, нужно «обезвредить российскую агрессию».

«Российская агрессия» настраивает другие страны против Москвы, Россия ведет «кампанию гибридной войны по всей Европе», и если Москва не встанет на путь дипломатии, Россию ждут «серьезные экономические издержки и статус изгоя», добавила она.

« Англия — исторический враг нашей страны; она всегда стремилась к нанесению вреда России, её разрушению. Даже тогда, когда мы были союзниками, как в войне с наполеоновской Францией или гитлеровской Германией, Лондон стремился создать условия для нанесения России максимально возможного ущерба.

Сегодняшняя враждебность Англии побуждает меня вспомнить период иностранной интервенции против Советской России 1918 — 1920 годов. Россия сегодня, правда, не советская, той степени внутренней мобилизации мы достичь не сможем, но мобилизоваться должны: враг перед нами не просто принципиальный, но коварный и предельно подлый. Нет сомнения, что во всех провокациях и диверсиях, которые уже состоялись или ещё произойдут на Украине, англичане играют ведущую роль. Значит, и мы их должны рассматривать в качестве приоритетного врага — там и по всему миру.

Это хорошо, что мадам Трасс ясно даёт понять: проблема не в присутствии российских войск вблизи начатой с помощью Англии провокации в Донбассе, а в самом существовании России в её независимом от Запада качестве.