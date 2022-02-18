Рига, , 14:52 — REGNUM Таможенники службы государственных доходов Латвии (СГД) задержали на латвийско-российской границе ранее неоднократно судимого жителя Латвии, который пытался перевезти более 600 кг наркотиков. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3.

Афганистан. Наркотики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоимость задержанного на пограничном пункте в Терехово криминального груза оценивается почти в 7 млн евро.

Один из крупнейших за последние годы груз наркотиков сотрудники обнаружили в воскресенье, 13 февраля. На основе оперативной информации полиция провела осмотр одного из грузовых автомобилей, который из Испании через Францию и Германию, затем на пароме в Латвию транспортировал в Россию лошадей.

Как сообщил директор управления налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш, в трейлере для лошадей под полом было оборудовано несколько тайников, в которых было спрятано 616 кг наркотиков. Страной происхождения наркотиков, скорее всего, является Марокко, и они предназначались для реализации в России.

Задержанный — 54-летний негражданин Латвии, постоянным местом жительства которого является Германия. Ранее за различные преступления он уже неоднократно представал перед судом в Латвии и других странах, в том числе за контрабанду, торговлю людьми, уклонение от уплаты налогов и кражи.

Теперь за контрабанду наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.