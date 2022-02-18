Рига, 18 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Таможенники службы государственных доходов Латвии (СГД) задержали на латвийско-российской границе ранее неоднократно судимого жителя Латвии, который пытался перевезти более 600 кг наркотиков. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

Стоимость задержанного на пограничном пункте в Терехово криминального груза оценивается почти в 7 млн евро.

Один из крупнейших за последние годы груз наркотиков сотрудники обнаружили в воскресенье, 13 февраля. На основе оперативной информации полиция провела осмотр одного из грузовых автомобилей, который из Испании через Францию и Германию, затем на пароме в Латвию транспортировал в Россию лошадей.

Как сообщил директор управления налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш, в трейлере для лошадей под полом было оборудовано несколько тайников, в которых было спрятано 616 кг наркотиков. Страной происхождения наркотиков, скорее всего, является Марокко, и они предназначались для реализации в России.

Задержанный — 54-летний негражданин Латвии, постоянным местом жительства которого является Германия. Ранее за различные преступления он уже неоднократно представал перед судом в Латвии и других странах, в том числе за контрабанду, торговлю людьми, уклонение от уплаты налогов и кражи.

Теперь за контрабанду наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.