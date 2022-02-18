Красноярск, , 14:51 — REGNUM Проверка по факту незаконного хранения подростком огнестрельного оружия и боеприпасов проводится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным ведомства, 16 февраля полицейские в ходе оперативно-разыскного мероприятия обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома в Красноярске огнестрельное оружие и боеприпасы. Предварительно установлено, что всё это хранил у себя 16-летний подросток.

Юноша заявил, что пистолеты и патроны он приобрёл с рук, а ружья принадлежали его умершему дедушке. Часть оружия и боеприпасов он якобы собирался сдать в правоохранительные органы, остальное — продать.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, трое подростков в городе Канске Красноярского края признаны виновными в совершении преступлений против общественной безопасности.

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