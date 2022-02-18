Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки и ветер. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Зима сквозь стекло Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, атлантические циклоны принесут в республику оттепель, мокрый снег и сильный ветер. 18 февраля в Чебоксарах порывы ветра стали достигать 15 м/с, ожидается усиление до 19 — 20 м/с.

Снегопады, которые начались 18 февраля, будут идти до утра 19 февраля, в том числе в южной части республики возможен дождь. Временами осадки могут быть сильными.

19 февраля будет преимущественно без осадков, а 20 — 21 февраля ожидается мокрый снег. По расчётам, ближайшие три дня температура в среднем составит −2…+3 градуса, в Чебоксарах прогнозируется 0…+2.

Ожидается, что ветер стихнет 22 февраля, а новая порция снегопадов с метелью прогнозируется 26 — 27 февраля.