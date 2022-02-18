Москва,
18 февраля 2022, 14:49 — REGNUM Высокий спрос на рынке труда, конкуренция за работников и высокие инфляционные ожидания, вероятно, будут оказывать поддержку росту зарплат, хотя он замедлится по сравнению с 2021 годом, поскольку восстановительный рост российской экономики уже завершен, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«Доходы по депозитам также будут расти на фоне повышения ключевой ставки Банком России. Однако негативное влияние на рост реальных располагаемых доходов может оказывать высокая инфляция (по новому прогнозу ЦБ, к концу года она замедлится до 5−6%.
Пока в годовом выражении она близка к 8,8%, не говоря уже об «ощущаемой» населением по январскому опросу инФОМ инфляции 16,7% за последние 12 месяцев), а также повышение процентных ставок по кредитам.
К тому же в этом году пока не ожидается дополнительных социальных выплат. С учетом ожидаемых дополнительных доходов бюджета в 2022 году, которые Минфин оценивает в 1 трлн руб., а президент России Владимир Путин привел оценку в 1,5 трлн руб., возможно, и в 2022 году будут объявлены дополнительные меры социальной поддержки.
Это может привести к более высокому росту реальных доходов населения России, хотя дополнительные социальные расходы сказываются и на увеличении инфляции», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан России должны вырасти по меньшей мере на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал цель по росту доходов граждан России на 2022 год