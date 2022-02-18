Москва, 18 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Высокий спрос на рынке труда, конкуренция за работников и высокие инфляционные ожидания, вероятно, будут оказывать поддержку росту зарплат, хотя он замедлится по сравнению с 2021 годом, поскольку восстановительный рост российской экономики уже завершен, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Realty-ask.ru Доходы

«Доходы по депозитам также будут расти на фоне повышения ключевой ставки Банком России. Однако негативное влияние на рост реальных располагаемых доходов может оказывать высокая инфляция (по новому прогнозу ЦБ, к концу года она замедлится до 5−6%.

Пока в годовом выражении она близка к 8,8%, не говоря уже об «ощущаемой» населением по январскому опросу инФОМ инфляции 16,7% за последние 12 месяцев), а также повышение процентных ставок по кредитам.

К тому же в этом году пока не ожидается дополнительных социальных выплат. С учетом ожидаемых дополнительных доходов бюджета в 2022 году, которые Минфин оценивает в 1 трлн руб., а президент России Владимир Путин привел оценку в 1,5 трлн руб., возможно, и в 2022 году будут объявлены дополнительные меры социальной поддержки.

Это может привести к более высокому росту реальных доходов населения России, хотя дополнительные социальные расходы сказываются и на увеличении инфляции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан России должны вырасти по меньшей мере на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин.

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