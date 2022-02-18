Орел, 18 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В центре Орла 17-летний подросток получил травмы в результате обрушения наледи с крыши 18 февраля, прокуратура начала проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 18 февраля старший помощник прокурора области региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

Предварительно установлено, что обрушение наледи произошло с кровли многоквартирного дома №3 по улице Гостиной, в результате травму получил подросток.

«Предварительно установлено, что многоквартирный жилой дом, с которого произошло падение наледи, не имеет управляющей компании. Своевременные меры по очистке кровли дома от наледи не принимались», — сообщила представитель прокуратуры.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Орла, в чью компетенцию входят вопросы организации процедуры отбора управляющей компании в отношении многоквартирных домов, прокуратура направила материал проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о халатности. Также в адрес мэра Орла направлено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 февраля, в Воронеже из-за обрушения снежной глыбы черепно-мозговую травму получила девушка.