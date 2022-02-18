Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году Санкт-Петербург получит 604 млн федеральных средств на строительство трех объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили 18 февраля в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Строительство транспортной развязки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди этих объектов — развязка на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе, 2-й этап реконструкции Петрозаводского шоссе со строительством путепровода в створе Лагерного шоссе и подключение квартала «Лахта Центр» к Приморскому шоссе и улице Савушкина.

Кроме того, город потратит в текущем году 17,3 млрд рублей на строительство или реконструкция 30 других объектов дорожной инфраструктуры, из них 4,6 млрд рублей выделит правительство РФ.

«В текущем году начнётся строительство 19 совершенно новых (объекстов). Среди них — продолжение Новгородского проспекта в Шушарах, шести объектов улично-дорожной сети Кронштадта, соединение Шуваловского проспекта (участок от Камышовой до Планерной улиц) и др.», — отметили в КРТИ.

Напомним, Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 24,2 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры и обновление парка общественного транспорта.

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